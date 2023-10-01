КНДР: враждебность США к Пхеньяну и Москве пересекла красную черту

Враждебность Соединенных Штатов, направленная в сторону дружеских отношений между Москвой и Пхеньяном, «перешла красную черту», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Ира.

СМИ: в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил

По его словам, отношения КНДР и России являются стратегическим опорным пунктом защиты мира, сдерживающим «произвол и своеволие, военную угрозу и вмешательство империалистов».

Альянс США — Япония — Южная Корея, а также Североатлантического альянса (НАТО) являются «раковыми опухолями» для международного порядка, мира и безопасности, подчеркнул северокорейский дипломат.

Ранее в конституцию КНДР внесли поправки об ускоренном развитии ядерных сил, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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