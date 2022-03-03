Южная Корея продолжит поставки смартфонов и автомобилей в Россию
Санкции против России, к которым присоединилась Южная Корея, не распространяются на автомобили, смартфоны и другую бытовую технику южнокорейского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.
В ведомстве отметили, что провели консультации с американским Минторгом, в ходе которых определили указанные категории товаров в качестве исключения из санкций. Решение связано с тем, что смартфоны, автомобили и бытовая техника предназначены для массового потребителя, пишет «Свободная пресса».
Компании из Южной Кореи смогут получать специальные разрешения на отдельные поставки продукции предприятиям в России. При этом товары не должны использоваться российскими Вооруженными силами, отмечает Газета.ру.
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