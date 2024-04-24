Сестра Ким Чен Ына: США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР
24 апреля 202406:18
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обвинила США и их союзников в нагнетании напряженности в регионе, сообщает РИА Новости.
Она заявила, что они репетируют развязывание ядерной войны против Пхеньяна, проводя «почти каждую неделю беспрерывно» военные учения направленные против КНДР.
По ее данным, в 2024 году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а Южная Корея самостоятельно – более 60 раз.
Ранее в КНДР прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru