Сестра Ким Чен Ына: США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР

Она заявила, что они репетируют развязывание ядерной войны против Пхеньяна, проводя «почти каждую неделю беспрерывно» военные учения направленные против КНДР.

По ее данным, в 2024 году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а Южная Корея самостоятельно – более 60 раз.

Ранее в КНДР прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

