Сестра Ким Чен Ына: США и союзники репетируют ядерную войну против КНДР

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон обвинила США и их союзников в нагнетании напряженности в регионе, сообщает РИА Новости.

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Она заявила, что они репетируют развязывание ядерной войны против Пхеньяна, проводя «почти каждую неделю беспрерывно» военные учения направленные против КНДР.

По ее данным, в 2024 году США с союзниками проводили военные учения более 80 раз, а Южная Корея самостоятельно – более 60 раз.

Ранее в КНДР прошли первые учения по нанесению ядерного контрудара, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Южная КореяСШАКНДРКим Чен Ын

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