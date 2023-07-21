Серийному кормильцу голубей выписали 3,5 тыс. штрафа в Сингапуге

Ранее зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН рассказал о правилах поведения с дикими животными. По его словам, отношения с ними должны быть, как с соседями по коммунальной квартире - никаких. Специалист посоветовал при обнаружении кабана или лося в лесу любыми способами попытаться избежать встречи. Он также сказал, что диких животных ни в коем случае нельзя кормить.



