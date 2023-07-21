Серийному кормильцу голубей выписали 3,5 тыс. штрафа в Сингапуге

Суд в Сингапуре оштрафовал на $3600 «серийного» кормильца голубей. По закону страны, кормить диких животных строго запрещено.

Впервые 67-летнего мужчину задержали за кормлением птиц в августе 2022 года, передает РИА Новости. Затем нарушителя еще 16 раз ловили с поличным.

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Ранее зоолог Михаил Кречмар в беседе с НСН рассказал о правилах поведения с дикими животными. По его словам, отношения с ними должны быть, как с соседями по коммунальной квартире - никаких. Специалист посоветовал при обнаружении кабана или лося в лесу любыми способами попытаться избежать встречи. Он также сказал, что диких животных ни в коем случае нельзя кормить.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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