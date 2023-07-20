В крымском парке «Тайган» родились два редких белых львенка

В сафари-парке «Тайган» в Крыму родились два белых львенка. Об этом рассказал директор парка Олег Зубков в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что детеныши – девочки. Тигрята родились пять дней назад. Кормит их мама, котята только начали открывать глаза. Назовут их Зита и Гита.