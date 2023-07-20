В крымском парке «Тайган» родились два редких белых львенка

В сафари-парке «Тайган» в Крыму родились два белых львенка. Об этом рассказал директор парка Олег Зубков в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что детеныши – девочки. Тигрята родились пять дней назад. Кормит их мама, котята только начали открывать глаза. Назовут их Зита и Гита.

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По словам Зубкова, белых львов на планете не больше 300 особей.

Всего в сафари-парке «Тайган», который находится в Белогорском районе Крыма, живут 60 львов, в том числе 20 белых. Территория парка составляет более 30 гектаров. Посетители могут наблюдать львов в условиях естественной природы Крыма. Люди находятся на безопасных специально оборудованных мостах, расположенных над территорией с дикими кошками.

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ФОТО: t.me/taygan_park
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