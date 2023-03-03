Сербы возмутились нарядом британского посла на встрече с Вучичем
Посол Великобритании Шэн Маклауд попала в скандал из-за провокационного наряда на встрече с сербским лидером Александром Вучичем, сообщает РИА Новости.
Маклауд повязала сине-желтый платок со словами украинского гимна. На сайте сербского телеканала РТРС посчитали внешний вид британского посла «недипломатичным жестом в адрес Белграда».
Пользователи Сети из Сербии возмутились поступком Маклауд. По их мнению, посла нужно объявить персоной нон-грата и направить официальному Лондону ноту протеста.
Другие комментаторы предложили выслать Маклауд из страны в течение 24 часов.
В Сербии ранее опровергли сообщения о поставках Украине ракет для реактивных систем залпового огня, передает НСН.
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