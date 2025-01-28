Премьер Сербии подал в отставку на фоне не утихающих протестов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в республике. Они продолжаются в стране с ноября 2024 года, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в городе Нови Сад.
По словам Вучевича, Сербия «как будто застряла в этой катастрофе», произошедшей 1 ноября. Он заявил, что «мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе». Политик отметил, что событие создало такую атмосферу в обществе «в которой все находится на грани конфликта».
Митингующие требовали уголовной ответственности властей за обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в ноябре, в результате которого погибли 15 человек. Позже протесты стали массовыми, их поддержала оппозиция. На фоне митингов президент Сербии Александр Вучич обвинил Запад в попытках устроить «цветную революцию» в стране.
Массовые протесты в Сербии носят оппозиционный характер, несмотря на формальные требования, а нынешняя оппозиция страны имеет прямую поддержку из США и Европы, заявила НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru