Премьер Сербии подал в отставку на фоне не утихающих протестов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне массовых протестов в республике. Они продолжаются в стране с ноября 2024 года, после гибели 15 человек в результате обвала навеса железнодорожного вокзала в городе Нови Сад.

По словам Вучевича, Сербия «как будто застряла в этой катастрофе», произошедшей 1 ноября. Он заявил, что «мы вновь стали свидетелями политических злоупотреблений и попыток нажиться на этой катастрофе». Политик отметил, что событие создало такую атмосферу в обществе «в которой все находится на грани конфликта».