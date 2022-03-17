«Кровавый старик»: Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин после слов президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина напомнил о инициативе Байдена начать бомбардировки Белграда в 1999 году.

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Ранее глава Белого дома заявил, что считает российского коллегу «военным преступником», напоминает «Свободная пресса».

Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал архивное видео, на котором Байден признается, что «именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», пишет РИА ФАН.

«На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — подчеркнул глава Роскосмоса.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо БайденДмитрий Рогозин
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