«Кровавый старик»: Рогозин напомнил о призыве Байдена бомбить Белград

Ранее глава Белого дома заявил, что считает российского коллегу «военным преступником», напоминает «Свободная пресса».

Рогозин в своем Telegram-канале опубликовал архивное видео, на котором Байден признается, что «именно он предложил бомбить мирный город Белград и отправить американских летчиков на уничтожение всех мостов на Дунае», пишет РИА ФАН.

«На краю своей могилы этот кровавый старик должен вспомнить о своих злодеяниях, о тысячах мирных людей, которых он убил», — подчеркнул глава Роскосмоса.

