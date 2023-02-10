СМИ: Байден запросит у Конгресса крупнейший оборонный бюджет в истории
Администрация американского лидера Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024 год. Об этом сообщила газета Politico.
Отмечается, что в бюджет войдут, в частности, расходы на пополнение арсеналов США, которые крайне уменьшились из-за поставляемой военной помощи Киеву. По словам заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, этот бюджет будет больше, чем тот, что Конгресс одобрил в 2022 году.
Ранее опрошенные Global Times эксперты сообщили, что поставки западных самолетов Украине могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу. Отмечается, что подобный шаг вынудит Россию быстрее вести разработки более современного оружия, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 392 / сут.
Умерли
395 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+7 503 / сут.
- Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Запад ищет предлоги для более глубокого вмешательства на Украине
- Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаевской области
- Путин: Итоги 2022 года по России будут лучше предварительных расчетов
- Минобороны раскрыло стоимость новой формы для участников СВО
- «Спартак» выиграл Зимний кубок РПЛ
- Число погибших при землетрясении в Турции выросло почти до 20 тысяч
- Госдеп заявил об отсутствии угрозы для Молдавии и Румынии со стороны России
- В США обеспокоены сближением Ирана и России
- Минюст РФ внес в список иноагентов певицу Земфиру
- В России снизилась естественная убыль населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru