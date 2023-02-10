СМИ: Байден запросит у Конгресса крупнейший оборонный бюджет в истории

Отмечается, что в бюджет войдут, в частности, расходы на пополнение арсеналов США, которые крайне уменьшились из-за поставляемой военной помощи Киеву. По словам заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, этот бюджет будет больше, чем тот, что Конгресс одобрил в 2022 году.

Ранее опрошенные Global Times эксперты сообщили, что поставки западных самолетов Украине могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу. Отмечается, что подобный шаг вынудит Россию быстрее вести разработки более современного оружия, сообщает НСН.

