СМИ: Байден запросит у Конгресса крупнейший оборонный бюджет в истории

Администрация американского лидера Джо Байдена готовится запросить у Конгресса крупнейший в истории оборонный бюджет на 2024 год. Об этом сообщила газета Politico.

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Отмечается, что в бюджет войдут, в частности, расходы на пополнение арсеналов США, которые крайне уменьшились из-за поставляемой военной помощи Киеву. По словам заместителя министра обороны США Майкла Маккорда, этот бюджет будет больше, чем тот, что Конгресс одобрил в 2022 году.

Ранее опрошенные Global Times эксперты сообщили, что поставки западных самолетов Украине могут привести к распространению украинского конфликта на всю Европу. Отмечается, что подобный шаг вынудит Россию быстрее вести разработки более современного оружия, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:СШАБюджет
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