Сербия с 21 мая возобновляет международные рейсы
Национальный авиаперевозчик Air Serbia с 21 мая начнет выполнять рейсы за рубеж, которые ранее были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аэропорт Белграда.
По данным агентства, 21 мая планируется совершить 12 рейсов по различным направлениям, в том числе в Цюрих, Франкфурт, Абу-Даби. ИЗ 12 рейсов 10 совершит Air Serbia, а еще два - Etihad Airways.
Уточняется, что пассажиры рейсов должны будут следовать определенным правилам безопасности, в частности, использовать в обязательном порядке защитные маски и перчатки, обеспечить приезд в аэропорт за 3 часа для избежания очередей.
Отмечается, что прилетающим в страну иностранцам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более 3 дней назад. При этом сербам иметь результаты теста при себе необязательно, но в этом случае предусмотрен двухнедельный карантин.
Ранее 6 мая в Сербии отменили чрезвычайное положение из-за коронавируса.
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