Turkish Airlines возобновит полеты за рубеж с 10 июня

Главный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines возобновит полеты в зарубежные страны с 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

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Отмечается, что будут введены некоторые ограничения при авиаперелетах. В частности, в салоне самолета нельзя будет перевозить ручную кладь. При этом, чтобы компенсировать это, авиакомпания добавила 8 кг в основной вес багажа.

Перелеты внутри страны авиакомпания начнет 4 июня.

По последним данным, общее число случаев заражения коронаувирусом в стране превысило 152 тыс., скончались 4 222 человека, вылечились 113 987.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиаперелетыТурция
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