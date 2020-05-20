Turkish Airlines возобновит полеты за рубеж с 10 июня
Главный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines возобновит полеты в зарубежные страны с 10 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Отмечается, что будут введены некоторые ограничения при авиаперелетах. В частности, в салоне самолета нельзя будет перевозить ручную кладь. При этом, чтобы компенсировать это, авиакомпания добавила 8 кг в основной вес багажа.
Перелеты внутри страны авиакомпания начнет 4 июня.
По последним данным, общее число случаев заражения коронаувирусом в стране превысило 152 тыс., скончались 4 222 человека, вылечились 113 987.
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