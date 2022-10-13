Сербия и Венгрия поддержали резолюцию ООН против референдумов

Сербия и Венгрия оказались в числе стран, которые поддержали резолюцию ООН против референдумов о вхождении в России четырех регионов, передает РИА Новости.

Сообщается, что за резолюцию проголосовали 143 страны, включая также Бразилию. Пять государств проголосовали против – Россия, Белоруссия , КНДР, Никарагуа и Сирия. Еще 35 стран воздержались, среди них Китай, Индия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.