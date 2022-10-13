Сербия и Венгрия поддержали резолюцию ООН против референдумов

Сербия и Венгрия оказались в числе стран, которые поддержали резолюцию ООН против референдумов о вхождении в России четырех регионов, передает РИА Новости.

Сообщается, что за резолюцию проголосовали 143 страны, включая также Бразилию. Пять государств проголосовали против – Россия, Белоруссия , КНДР, Никарагуа и Сирия. Еще 35 стран воздержались, среди них Китай, Индия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

Байден назвал резолюцию ГА ООН по референдумам демонстрацией отношения мира к действиям России

Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. Для принятия резолюции ее должны были поддержать не менее двух третей участников голосования. Президент США Джо Байден заявил, что резолюция демонстрирует «единство мира».

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции Запада о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:УкраинаРеферендумРезолюция ООН
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