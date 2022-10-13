Байден назвал резолюцию ГА ООН по референдумам демонстрацией отношения мира к действиям России

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН с отказом признать референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях демонстрирует «единство мира». Об этом заявил президент США Джо Байден.

ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по референдумам

Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, согласно которой не признаются результаты референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской области и Запорожье. Документ поддержали 143 страны, пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа) проголосовали против, 35 воздержались, отмечает телеканал «360».

По словам Байдена, «мир послал недвусмысленный сигнал» Москве, пишет «Свободная пресса».

«Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей», — цитирует американского президента РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРеферендумГенассамблея ООНДжо Байден
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