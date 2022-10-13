Байден назвал резолюцию ГА ООН по референдумам демонстрацией отношения мира к действиям России
Резолюция Генеральной ассамблеи ООН с отказом признать референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях демонстрирует «единство мира». Об этом заявил президент США Джо Байден.
Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, согласно которой не признаются результаты референдумов в Донецкой, Луганской народных республиках, Херсонской области и Запорожье. Документ поддержали 143 страны, пять (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа) проголосовали против, 35 воздержались, отмечает телеканал «360».
По словам Байдена, «мир послал недвусмысленный сигнал» Москве, пишет «Свободная пресса».
«Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей», — цитирует американского президента РИА Новости.
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