Генассамблея ООН отказалась проводить тайное голосование по референдумам

Генеральная ассамблея ООН приняла решение не проводить тайное голосование по резолюции Запада о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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Как сообщил председатель ГА ООН Чаба Короши, «Генассамблея будет принимать решение по резолюции путем голосования с занесением итогов в отчет о заседании». Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал тайное голосование «возмутительным мошенничеством». По его словам, таким образом «пытаются украсть у стран - членов ООН право свободно высказывать точку зрения».

В МИД РФ призвали Организацию объединённых наций (ООН) принять итоги референдумов на украинских территориях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумГенассамблея ООН
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