Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю

По прогнозу ВМО, нынешний год может стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов.

С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море, отметили в организации. Зафиксированы не виданные ранее температурные аномалии, а протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года.

В заявлении генсекретаря ВМО Петтери Таалас выражается беспокойство, что потепление все еще продолжается и рекордные температуры могут сохранятся в течение нескольких месяцев, передает РИА Новости. По мнению специалиста, это окажет «каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество».

Климатолог Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству.

Sky News отмечает, что ранее ООН предупреждала о росте температур на планете из-за изменения климата и природного явления Эль-Ниньо, связанного с фазами океанского течения, при котором поток тепла идет из океана в атмосферу.











