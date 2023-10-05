Сентябрь 2023 года стал самым теплым в мире за всю историю
Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура поверхности составила 16,38 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда сентября 2020 года. Об этом говорится в докладе на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.
Такой показатель также примерно на 1,75 градуса выше по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом сентября 1850-1900 годов.
По прогнозу ВМО, нынешний год может стать самым теплым за всю историю наблюдений, за последние месяцы было побито "множество" температурных рекордов.
С июня мир переживает беспрецедентную жару на суше и на море, отметили в организации. Зафиксированы не виданные ранее температурные аномалии, а протяженность морского льда зимой в Антарктике была самой низкой за всю историю наблюдений для этого времени года.
В заявлении генсекретаря ВМО Петтери Таалас выражается беспокойство, что потепление все еще продолжается и рекордные температуры могут сохранятся в течение нескольких месяцев, передает РИА Новости. По мнению специалиста, это окажет «каскадное воздействие на нашу окружающую среду и общество».
Климатолог Института изменения климата и окружающей среды Грэнтэма при Имперском колледже Великобритании Фридерике Отто назвала новый рекорд среднемировой температуры приговором человечеству.
Sky News отмечает, что ранее ООН предупреждала о росте температур на планете из-за изменения климата и природного явления Эль-Ниньо, связанного с фазами океанского течения, при котором поток тепла идет из океана в атмосферу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru