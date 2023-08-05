Температура Мирового океана установила новый рекорд

«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию», — говорится в сообщении.

Как отметили в Copernicus, предыдущий температурный рекорд — 20,95 градуса — был зафиксирован в марте 2016 года.

В июле средняя температура на Земле обновила рекорд за всю историю метеонаблюдений и достигла 17,23 градуса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, одна из причин потепления — явление Эль-Ниньо, которое связано с повышением температуры поверхности в центре и на востоке тропических частей Тихого океана.

