Температура Мирового океана установила новый рекорд
Температура поверхности Мирового океана 4 августа достигла 20,96 градуса и побила рекорд. Об этом пишет Agence France-Press, ссылаясь на данные программы Евросоюза по наблюдению за планетой Copernicus.
«Температура поверхности океанов выросла до 20,96 градуса по Цельсию», — говорится в сообщении.
Как отметили в Copernicus, предыдущий температурный рекорд — 20,95 градуса — был зафиксирован в марте 2016 года.
В июле средняя температура на Земле обновила рекорд за всю историю метеонаблюдений и достигла 17,23 градуса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, одна из причин потепления — явление Эль-Ниньо, которое связано с повышением температуры поверхности в центре и на востоке тропических частей Тихого океана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru