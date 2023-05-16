Госдеп допустил признание России спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможности включения России в список стран - спонсоров терроризма. Об этом он заявил на слушаниях в Конгрессе США, пишет РИА Новости.
«Никогда не говори никогда», - сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
Сенат США ранее принял резолюцию, призывающую признать Россию государством - спонсором терроризма. Соответствующий законопроект внесли в Палату представителей в сентябре 2022 года.
Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США не поддерживают заявление главы украинской разведки Кирилла Буданова об убийствах россиян. Он отметил, что Вашингтон выступает против ударов по гражданским лицам, передает «Радиоточка НСН».
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