Сенаторы США призвали принять Украину в НАТО
Сенаторы США Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь заявили, что Украине необходимо вступить в Североатлантический альянс уже в 2024 году, сообщает РИА Новости.
Парламентарии призвали страны НАТО направить Киеву соответствующее приглашение. Заявление прозвучало по итогам визита сенаторов на Украину. Они пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выделение для Киева дополнительной военной помощи.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в военном конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru