Сенаторы США призвали принять Украину в НАТО

Парламентарии призвали страны НАТО направить Киеву соответствующее приглашение. Заявление прозвучало по итогам визита сенаторов на Украину. Они пообещали сделать все возможное, чтобы обеспечить выделение для Киева дополнительной военной помощи.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в военном конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

