Дуда: Украина не вступит в НАТО, пока находится в состоянии конфликта с РФ
Украина не сможет стать членом НАТО, пока находится в военном конфликте с Россией, заявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом он рассказал в интервью американской газете The Washington Times.
Польский лидер отметил, что он готов пойти дальше других государств-членов альянса в продвижении официального приглашения Украины в НАТО. Однако ее членство в Североатлантическом альянсе в текущем состоянии военного конфликта с РФ – исключено.
При этом в материале уточняется, что лидеры других стран альянса, включая президента США Джо Байдена, не готовы согласовывать конкретные сроки принятия Украины в блок на саммите в Вашингтоне.
Ранее Дуда на брифинге по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге отметил, что все страны НАТО должны согласиться на вступление Украины, поэтому этот процесс всегда длится долго, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru