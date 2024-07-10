Дуда: Украина не вступит в НАТО, пока находится в состоянии конфликта с РФ

Польский лидер отметил, что он готов пойти дальше других государств-членов альянса в продвижении официального приглашения Украины в НАТО. Однако ее членство в Североатлантическом альянсе в текущем состоянии военного конфликта с РФ – исключено.

При этом в материале уточняется, что лидеры других стран альянса, включая президента США Джо Байдена, не готовы согласовывать конкретные сроки принятия Украины в блок на саммите в Вашингтоне.

Ранее Дуда на брифинге по итогам саммита «Бухарестской девятки» в Риге отметил, что все страны НАТО должны согласиться на вступление Украины, поэтому этот процесс всегда длится долго, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



