В конгрессе США призвали расследовать давление Байдена на Эр-Рияд по нефти

Запрос направлен спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Как заявил Тиффани, если выяснится, что Байден оказывал давление на Эр-Рияд, это следует расценивать как «незаконное требование иностранного участия в кампании к промежуточным выборам по инициативе Белого дома от имени Демократической партии».

Как отметил конгрессмен, необходимо провести слушания и выяснить, чего именно хотели в администрации президента от Саудовской Аравии и ОПЕК+.

В начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 миллиона баррелей в сутки.

На днях Байден заявил, что его администрация планирует «переговорить» с Саудовской Аравией по поводу недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

