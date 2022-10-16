В конгрессе США призвали расследовать давление Байдена на Эр-Рияд по нефти

Конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+, сообщает Fox News.

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Запрос направлен спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси. Как заявил Тиффани, если выяснится, что Байден оказывал давление на Эр-Рияд, это следует расценивать как «незаконное требование иностранного участия в кампании к промежуточным выборам по инициативе Белого дома от имени Демократической партии».

Как отметил конгрессмен, необходимо провести слушания и выяснить, чего именно хотели в администрации президента от Саудовской Аравии и ОПЕК+.

В начале октября страны ОПЕК+ и Россия договорились сократить добычу нефти на рекордные с 2020 года 2 миллиона баррелей в сутки.

На днях Байден заявил, что его администрация планирует «переговорить» с Саудовской Аравией по поводу недавнего решения ОПЕК+ сократить нефтедобычу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
ТЕГИ:НефтьОПЕКДжо БайденПрезидент СШАКонгресс США
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