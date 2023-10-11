В конце сентября сообщалось, что Румыния стянула к границе с Украиной дополнительные силы, меры связаны с обеспокоенностью НАТО ситуацией в регионе. Также Бухарест размещает дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули в этом районе. Румынская сторона предприняла эти шаги из-за растущей обеспокоенности Североатлантического альянса тем, что украинский конфликт якобы может перекинуться на территорию блока, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ранее издание Al-Watan сообщило, что США открывают против России новые фронты на Южном Кавказе и Молдавии. Это связано с провалом Киева в противостоянии с Москвой, передает «Радиоточка НСН».

