Главу Секретной службы США вызовут в Конгресс по делу Трампа

В США руководство комитета по надзору Палаты представителей направит повестку директору Секретной службы Кимберли Читл для дачи показаний вокруг безопасности на митинге бывшего президента Дональда Трампа, во время которого на него было совершено покушение, сообщает РИА Новости.

Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США

Слушания должны пройти 22 июля. В комитете отметили, что имеют долгую историю надзора за работой Секретной службы, и проявленный за последнее время ведомством «непрофессионализм попросту неприемлем».

Ранее стало известно, что глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Конгресс СШАПокушениеДональд Трамп

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