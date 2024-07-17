Главу Секретной службы США вызовут в Конгресс по делу Трампа

Слушания должны пройти 22 июля. В комитете отметили, что имеют долгую историю надзора за работой Секретной службы, и проявленный за последнее время ведомством «непрофессионализм попросту неприемлем».

Ранее стало известно, что глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

