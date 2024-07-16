Глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа

В США глава Секретной службы Кимберли Читл заявила ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на бывшего президента Дональда Трампа.

СМИ: аудиоанализ показал, что на митинге Трампа стреляли из трех видов оружия

При этом она отказалась покидать свою должность. «Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами», — указала она.

Как отметила глава Секретной службы, здание, откуда велись выстрелы, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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