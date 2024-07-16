Глава Секретной службы США отказалась уйти в отставку после покушения на Трампа
В США глава Секретной службы Кимберли Читл заявила ABC News, что несет ответственность за действия подчиненных во время покушения на бывшего президента Дональда Трампа.
При этом она отказалась покидать свою должность. «Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами», — указала она.
Как отметила глава Секретной службы, здание, откуда велись выстрелы, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в покушении на Трампа виновата Секретная служба США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru