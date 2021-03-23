Сенатор назвал последствие наращивания Великобританией ядерного потенциала

По его словам, так как Россия сокращает вооружение, то баланс интересов нарушается.

Сенатор не исключил, что Великобритания преследует цель раззадорить США, чтобы «втянуть их в гонку вооружений, поскольку по военной мощи Лондон никогда не сравнится с Россией и США».

Как сообщалось, решение властей Великобритании об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны России, сообщил в эфире BBC министр обороны Бен Уоллес.

Лондон нарушил целый ряд международных соглашений, взяв курс на наращивание ядерного потенциала.

