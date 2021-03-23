Сенатор назвал последствие наращивания Великобританией ядерного потенциала

Значительное наращивание Лондоном ядерного потенциала может привести к обсуждению договора СНВ-3 в новых условиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова.

Посол России призвал власти Британии вступить в переговоры в сфере ядерного разоружения

По его словам, так как Россия сокращает вооружение, то баланс интересов нарушается.

Сенатор не исключил, что Великобритания преследует цель раззадорить США, чтобы «втянуть их в гонку вооружений, поскольку по военной мощи Лондон никогда не сравнится с Россией и США».

Как сообщалось, решение властей Великобритании об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны России, сообщил в эфире BBC министр обороны Бен Уоллес.

Лондон нарушил целый ряд международных соглашений, взяв курс на наращивание ядерного потенциала.

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ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВеликобритания
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