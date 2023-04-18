Сенат США уличил банк Credit Suisse в обслуживании нацистов
В Сенате США представили доклад об обслуживании швейцарским банком Credit Suisse счетов высокопоставленных чиновников нацистской Германии и связанных с ними группировок, сказано в сообщении на сайте бюджетного комитета.
В отчете говорится, что финансовая организация обслуживала нацистов вплоть до 2020 года. Банк вел счета 99 лиц, являвшихся чиновниками нацистской Германии или членами связанных с ними группировок в Аргентине, отметили авторы доклада.
Сообщается, что сбежавшие в Аргентину нацисты после 1945 года открыли в Credit Suisse 70 счетов. Некоторые из них оставались действующими даже в 2020 году.
Крупнейший банк Швейцарии UBS ранее приобрел Credit Suisse за $3,2 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- СМИ: Белый дом отказался считать отношения с Россией прокси-войной
- В НАТО предложили передать Украине еще больше оружия
- В Хельсинки арестовали здание Российского центра науки и культуры
- Столтенберг назвал фейком часть утекших в Сеть документов Пентагона
- Выносившего Яценюка с трибуны Рады депутата убили под Херсоном
- В США обвинили троих россиян во «вредоносном влиянии»
- Белый дом назвал ближайшие месяцы критичными для Украины
- WP: генсек ООН не хотел встречаться с Зеленским в Киеве
- Сборная РФ отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации
- В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru