Сенат США уличил банк Credit Suisse в обслуживании нацистов

В Сенате США представили доклад об обслуживании швейцарским банком Credit Suisse счетов высокопоставленных чиновников нацистской Германии и связанных с ними группировок, сказано в сообщении на сайте бюджетного комитета.

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В отчете говорится, что финансовая организация обслуживала нацистов вплоть до 2020 года. Банк вел счета 99 лиц, являвшихся чиновниками нацистской Германии или членами связанных с ними группировок в Аргентине, отметили авторы доклада.

Сообщается, что сбежавшие в Аргентину нацисты после 1945 года открыли в Credit Suisse 70 счетов. Некоторые из них оставались действующими даже в 2020 году.

Крупнейший банк Швейцарии UBS ранее приобрел Credit Suisse за $3,2 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: credit-suisse.com
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