Сенат США уличил банк Credit Suisse в обслуживании нацистов

В отчете говорится, что финансовая организация обслуживала нацистов вплоть до 2020 года. Банк вел счета 99 лиц, являвшихся чиновниками нацистской Германии или членами связанных с ними группировок в Аргентине, отметили авторы доклада.

Сообщается, что сбежавшие в Аргентину нацисты после 1945 года открыли в Credit Suisse 70 счетов. Некоторые из них оставались действующими даже в 2020 году.

Крупнейший банк Швейцарии UBS ранее приобрел Credit Suisse за $3,2 миллиарда, передает «Радиоточка НСН».

