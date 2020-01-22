Сенат проголосовал за проведение процедуры импичмента Трампу

Сенат США проголосовал за начало процедуры проведения процесса над президентом Дональдом Трампом. Предложенные правила одобрили 53 республиканца, а 47 демократов высказались против, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Согласно принятой резолюции, предложенной спикером Митчем Макконнелом, прения сторон начнутся в 13:00 (21:00) — стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени). После сенаторам будет дано еще 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут ещё четыре часа на прения, пишет «Газета.ру».