Сенат проголосовал за проведение процедуры импичмента Трампу
Сенат США проголосовал за начало процедуры проведения процесса над президентом Дональдом Трампом. Предложенные правила одобрили 53 республиканца, а 47 демократов высказались против, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.
Согласно принятой резолюции, предложенной спикером Митчем Макконнелом, прения сторон начнутся в 13:00 (21:00) — стороне обвинения, а затем стороне защиты дадут по две сессии сената (24 часа чистого времени). После сенаторам будет дано еще 16 часов для того, чтобы задать вопросы сторонам, которым, в свою очередь, затем дадут ещё четыре часа на прения, пишет «Газета.ру».
Вызов свидетелей, а также внесение дополнительных документов будут решаться через процедуру голосования.
Ранее профессор НИУ ВШЭ, американист Дмитрий Евстафьев рассказал НСН, зачем президент США форсирует слушания по импичменту. По его мнению, Трамп спешит из-за того, что он знает, что республиканцы, которые составляют большинство в Сенате, проголосуют против импичмента. А президенту необходимо подойти к выборам, которые состоятся осенью 2020 года, с максимально развязанными руками.
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