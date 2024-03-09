Сенат поддержал законопроект о финансировании правительства США до конца сентября

Сенат США одобрил пакетный законопроект о выделении средств на работу ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (до 30 сентября). Заседание транслировал телеканал C-SPAN.

СМИ: в Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна

Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму свыше $460 млрд. Ранее документ одобрила палата представителей Конгресса США. В пятницу законопроект поддержали 75 членов верхней палаты конгресса, 22 выступили против.

В дальнейшем документ поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Законопроект позволит не допустить шатдауна — частичной приостановки работы правительства — на фоне прекращения финансирования.

Ранее Байден подписал проект временного бюджета правительства, продлевающего финансирование до 8 и 22 марта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеСенат СШАСША

Горячие новости

Все новости

партнеры