Сенат поддержал законопроект о финансировании правительства США до конца сентября
Сенат США одобрил пакетный законопроект о выделении средств на работу ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (до 30 сентября). Заседание транслировал телеканал C-SPAN.
Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму свыше $460 млрд. Ранее документ одобрила палата представителей Конгресса США. В пятницу законопроект поддержали 75 членов верхней палаты конгресса, 22 выступили против.
В дальнейшем документ поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену. Законопроект позволит не допустить шатдауна — частичной приостановки работы правительства — на фоне прекращения финансирования.
Ранее Байден подписал проект временного бюджета правительства, продлевающего финансирование до 8 и 22 марта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru