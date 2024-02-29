СМИ: в Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна
29 февраля 202404:30
Руководство американского Конгресса достигло соглашения по финансированию правительства, чтобы избежать остановку работы федерального правительства (шатдаун), сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным издания, вскоре ожидается официальное объявление о достигнутой договоренности.
Ранее Сенат США одобрил финансирование правительства до начала марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru