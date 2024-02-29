СМИ: в Конгрессе США достигли соглашения, чтобы избежать шатдауна

Руководство американского Конгресса достигло соглашения по финансированию правительства, чтобы избежать остановку работы федерального правительства (шатдаун), сообщает Politico со ссылкой на источники.

Белый дом допустил частичный шатдаун правительства США

По данным издания, вскоре ожидается официальное объявление о достигнутой договоренности.

Ранее Сенат США одобрил финансирование правительства до начала марта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Григорий Дубовицкий
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