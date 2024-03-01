Байден подписал временный бюджет правительства во избежание шатдауна
Президент США Джо Байден поставил подпись под проектом временного бюджета правительства, что позволит избежать перебоев в его финансировании. Об этом сообщается на сайте Белого дома.
Действующие лимиты для ведомств истекают 1 и 8 марта. Временный бюджет продлевает финансирование до 8 и 22 марта.
Ранее в пятницу Сенат США одобрил краткосрочный бюджет правительства. За проголосовали 77 законодателей, против - 13.
По данным Bloomberg, Байден хочет, чтобы страны G7 к саммиту группы в июне подготовили план по использованию замороженных активов России для Украины, передает «Радиоточка НСН».
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