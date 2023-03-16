Сенат Франции утвердил спорный законопроект о пенсионной реформе
Верхняя палата парламента Франции (Сенат) поддержала законопроект о пенсионной реформе. Документ при финальном голосовании набрал 193 голоса «за» и 114 – «против», информирует Le Figaro.
После этого проект закона будет направлен в нижнюю палату - Национальное собрание. Предполагается, что там результаты голосования будут менее предсказуемы. Днём ранее документ был согласован совместным комитетом двух палат.
Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. При этом правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст с 65 лет, а также пообещало минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.
С января во Франции проходят массовые акции против пенсионной реформы. Как сообщают французские СМИ, президент Эммануэль Макрон и кабинет министров хотят избежать применения конституционной статьи 49-3, которая даёт возможность провести реформу без одобрения Национальным собранием.
Вместе с тем, в ходе вчерашнего совещания с правительством президент допустил возможность роспуска парламента с объявлением новых выборов при провальном голосовании. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров в комментарии НСН предположил, что Макрон в этом случае, скорее, отправит в отставку правительство.
Это уже вторая попытка Эммануэля Макрона повысить пенсионный возраст. Впервые он хотел провести данное решение в 2019 году, однако тогда оно провалилось из-за протестов «жёлтых жилетов» и длительных забастовок.
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