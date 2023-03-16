Сенат Франции утвердил спорный законопроект о пенсионной реформе

Верхняя палата парламента Франции (Сенат) поддержала законопроект о пенсионной реформе. Документ при финальном голосовании набрал 193 голоса «за» и 114 – «против», информирует Le Figaro.

После этого проект закона будет направлен в нижнюю палату - Национальное собрание. Предполагается, что там результаты голосования будут менее предсказуемы. Днём ранее документ был согласован совместным комитетом двух палат.

Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. При этом правительство ранее согласилось снизить пенсионный возраст с 65 лет, а также пообещало минимальную пенсию в размере 1200 евро для всех.