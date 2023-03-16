Во Франции около полумиллиона человек протестовали против пенсионной реформы

В Париже бастовали 37 тысяч человек. При этом профцентры говорят о 1,7 млн человек по всей стране и 450 тысячах в Париже. Профсоюзы намерены продолжать протесты против повышения пенсионного возраста.

Тем временем, комиссия парламента Франции, в состав которой входят члены Сената и Национального собрания страны, одобрила законопроект о пенсионной реформе.

