Во Франции около полумиллиона человек протестовали против пенсионной реформы
Во Франции как минимум 480 тысяч человек вышли на восьмую с конца января демонстрацию против пенсионной реформы, сообщает BFM со ссылкой на правоохранительные органы.
В Париже бастовали 37 тысяч человек. При этом профцентры говорят о 1,7 млн человек по всей стране и 450 тысячах в Париже. Профсоюзы намерены продолжать протесты против повышения пенсионного возраста.
Тем временем, комиссия парламента Франции, в состав которой входят члены Сената и Национального собрания страны, одобрила законопроект о пенсионной реформе.
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