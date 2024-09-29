Республиканская партия и граждане США будут менее благосклонны к требованиям президента Украины Владимира Зеленского во время его следующего визита в страну, сообщил изданию Responsible Statecraft сенатор от штата Юта Майк Ли.

По его словам, после потраченных более 175 миллиардов долларов, «республиканцы, как и американская общественность, все чаще скептически относятся к дальнейшей поддержки Украины».

Парламентарий обвинил администрацию Джо Байдена в выделении Киеву оружия напрямую из запасов американской армии.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом в истории», так как он, приезжая каждый раз в США, «уходит с 60 миллиардами долларов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

