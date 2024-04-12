Съемочная группа турецкого телеканала попала под обстрел в секторе Газа
Съемочная группа арабской службы турецкого телеканала TRT (TRT Arabi) попала под обстрел в секторе Газа. По данным канала, нападение было совершено со стороны израильской армии.
Согласно данным, под обстрел попал автомобиль, на котором передвигались журналисты. Планировалось, что они выйдут в эфир в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части Газы.
Телеканал сообщил, что оператор-фрилансер Сами Шахада получил серьезные травмы, он остается в тяжелом состоянии, есть угроза жизни. Корреспондент телеканала Сами Берхум не пострадал. В свою очередь агентство Anadolu сообщило, что в районе пострадали репортеры других СМИ.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Израиль обязательно ответит перед законом за совершенные им «преступления против человечности». Также Эрдоган неоднократно обвинял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в геноциде в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru