Нетаньяху заявил о согласовании даты начала операции на юге сектора Газа

По его словам, Израиль продолжает работать над освобождением заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Для этого необходима операция в Рафахе и ликвидация оставшихся батальонов противника, сказал Нетаньяху.

«Это произойдет - есть дата», - подчеркнул он.

Ранее Госдепартамент США пригрозил Израилю изоляцией в случае начала военной операции в Рафахе. В середине марта стало известно, что Нетаньяху одобрил план наступления на юге сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».





