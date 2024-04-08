Нетаньяху заявил о согласовании даты начала операции на юге сектора Газа

Дата начала операции Армии обороны Израиля в Рафахе на юге сектора Газа уже согласована, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Заявление главы правительства приводит его канцелярия.

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По его словам, Израиль продолжает работать над освобождением заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС. Для этого необходима операция в Рафахе и ликвидация оставшихся батальонов противника, сказал Нетаньяху.

«Это произойдет - есть дата», - подчеркнул он.

Ранее Госдепартамент США пригрозил Израилю изоляцией в случае начала военной операции в Рафахе. В середине марта стало известно, что Нетаньяху одобрил план наступления на юге сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: EPA / ТАСС
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