Сейсмологи: угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин отсутствует
12 августа 202101:03
Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,1 у берегов Филиппин не объявлялась, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии страны.
Подземные толчки были зарегистрированы минувшей ночью у побережья острова Минданао. Американские эксперты сообщили об опасности «длинной волны», порожденной землетрясением в западной части Тихого океана.
Несколько дней назад землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Эгейском море у побережья Греции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru