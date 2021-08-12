Сейсмологи: угроза цунами после землетрясения у берегов Филиппин отсутствует

Угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,1 у берегов Филиппин не объявлялась, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института вулканологии и сейсмологии страны.

У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8

Подземные толчки были зарегистрированы минувшей ночью у побережья острова Минданао. Американские эксперты сообщили об опасности «длинной волны», порожденной землетрясением в западной части Тихого океана.

Несколько дней назад землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в Эгейском море у побережья Греции.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗемлетрясениеФилиппины
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