У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло рядом с побережьем острова Тайвань, передает Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у берегов Японии

Подземные толчки были зарегистрированы в 21:50 по времени в 53 км к востоку от города Илань.

О разрушениях и пострадавших информации нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТайваньЗемлетрясение
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