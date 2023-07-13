Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле
Мощное землетрясение магнитудой выше 7 может произойти в Стамбуле и регионе Мраморного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана.
По его словам, экономические последствия ощутит вся Турция, так как мегаполис обеспечивает 35% ВВП страны. Отмечается, что разработаны ряд сценариев возможного развития событий, администрация Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.
Ранее на юго-востоке Турции произошло землетрясение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru