Сейсмолог спрогнозировал мощное землетрясение в Стамбуле

Мощное землетрясение магнитудой выше 7 может произойти в Стамбуле и регионе Мраморного моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора сейсмологии, члена Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюка Эйидогана.

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По его словам, экономические последствия ощутит вся Турция, так как мегаполис обеспечивает 35% ВВП страны. Отмечается, что разработаны ряд сценариев возможного развития событий, администрация Стамбула ранее оценила возможное число жертв и зданий, которые могут обрушиться.

Ранее на юго-востоке Турции произошло землетрясение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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