На юго-востоке Турции произошло землетрясение
В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение, сообщает республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 4,4. Колебания земной коры зафиксированы в 19:40 по местному времени (совпадает с московским).
Очаг землетрясения находился в районе города Гексун на глубине 11,41 километра.
В Смирныховском районе на острове Сахалин 1 июня произошло землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители ощутили подземные толчки, передает «Радиоточка НСН».
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