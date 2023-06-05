На юго-востоке Турции произошло землетрясение

В провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошло землетрясение, сообщает республиканское управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,1

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков составила 4,4. Колебания земной коры зафиксированы в 19:40 по местному времени (совпадает с московским).

Очаг землетрясения находился в районе города Гексун на глубине 11,41 километра.

В Смирныховском районе на острове Сахалин 1 июня произошло землетрясение магнитудой 3,5. Местные жители ощутили подземные толчки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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