Сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии

Запрет на трансляцию в Литве теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии сделали бессрочным. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял парламент республики.

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Ограничение, введённое осенью 2022 года, действовало до октября 2024-го. Принятый законопроект отменяет срок данного запрета.

Отмечается, что за бессрочный запрет проголосовали 99 депутатов, трое воздержались, против не выступил никто.

Ранее власти Украины продлили на 10 лет санкции против российских телеканалов и СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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