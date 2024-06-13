Сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии

Почти месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы за несколько часов Комнаты психологической разгрузки открыли в поликлиниках столицы Часть территории природного парка «Москворецкий» благоустроят в этом году Посетителям «Лета в Москве. Все на улицу!» расскажут о работе служебных собак В День России в Москве заключено 165 браков