Сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии
13 июня 202416:59
Запрет на трансляцию в Литве теле- и радиопрограмм из России и Белоруссии сделали бессрочным. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял парламент республики.
Ограничение, введённое осенью 2022 года, действовало до октября 2024-го. Принятый законопроект отменяет срок данного запрета.
Отмечается, что за бессрочный запрет проголосовали 99 депутатов, трое воздержались, против не выступил никто.
Ранее власти Украины продлили на 10 лет санкции против российских телеканалов и СМИ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
- СМИ назвали причину обысков у брата Максима Галкина
- Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Уимблдон-2024
- Малави обратилось за помощью в расследовании авиакатастрофы
- Сейм Литвы ввел бессрочный запрет на телетрансляции из России и Белоруссии
- Криштиану Роналду назвал себя совершенным игроком
- Захарова обвинила США и Великобританию в подготовке диверсий против РФ
- Дело американского журналиста Гершковича передали в суд
- Финансист Пушкарев посоветовал россиянам откладывать по 100 рублей в день
- В Токио раскупили все билеты на кинопоказ по случаю 225-летия со дня рождения Пушкина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru