В Армении временно приостановили вещание российского Первого канала

Армения временно приостановило трансляцию российского Первого канала на общественном мультиплексе. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян.

не выполнил свои обязательства по договору с ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении", накопив задолженность за 2,5 месяца.

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В этой связи было принято решение временно приостановить вещание канала в общественном мультиплексе до полного погашения долга.

В декабре 2023 года в Армении на 30 дней отозвали лицензию у ретранслятора радио «Sputnik Армения» — радиостанции «Тоспа». Причиной стали нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа», выявленные в двух передачах: «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеРоссияАрмения

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