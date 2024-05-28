В Армении временно приостановили вещание российского Первого канала
Армения временно приостановило трансляцию российского Первого канала на общественном мультиплексе. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян.
не выполнил свои обязательства по договору с ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении", накопив задолженность за 2,5 месяца.
В этой связи было принято решение временно приостановить вещание канала в общественном мультиплексе до полного погашения долга.
В декабре 2023 года в Армении на 30 дней отозвали лицензию у ретранслятора радио «Sputnik Армения» — радиостанции «Тоспа». Причиной стали нарушения закона «Об аудиовизуальных медиа», выявленные в двух передачах: «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Кишинева задержали лидера оппозиционной партии «Шанс» Лунгу
- В Армении временно приостановили вещание российского Первого канала
- Зеленский: России передадут наработанные на саммите по Украине документы
- Силуанов: прогрессивный НДФЛ затронет только 3,2% работающего населения
- СМИ: стрелявшего в премьера Фицо перевели в психиатрическое отделение
- СМИ: власти Таиланда утвердили продленные визы для привлечения туристов
- Госдеп снова высказался против ударов ВСУ американским оружием по России
- СМИ: ФРГ и Чехия просят ЕС создать группу для отказа от газа и нефти из России
- Премьер Грузии назвал прагматичной политику республики в отношении России
- Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru