Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Парламент Литвы принял резолюцию о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Трансляция заседания велась на Youtube-канале местного парламента.

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«За» проголосовали все 117 депутатов-участников заседания.

В начале года Соединенные Штаты Америки объявили «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц. Военная компания обвиняется в преступлениях на территории Центральной Африканской Республики, Мали и на Украине.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил матом министру обороны Италии Гвидо Кросетто в ответ на обвинения о причастности военной компании к миграционному кризису в Европе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Литва
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