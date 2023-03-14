Сейм Литвы единогласно признал ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Парламент Литвы принял резолюцию о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Трансляция заседания велась на Youtube-канале местного парламента.
«За» проголосовали все 117 депутатов-участников заседания.
В начале года Соединенные Штаты Америки объявили «Вагнер» транснациональной криминальной организацией и ввели санкции против связанных с ней лиц. Военная компания обвиняется в преступлениях на территории Центральной Африканской Республики, Мали и на Украине.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил матом министру обороны Италии Гвидо Кросетто в ответ на обвинения о причастности военной компании к миграционному кризису в Европе.
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