Сейм Латвии запретил движение машин с номерами РФ с 14 февраля

Автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы или вывезены с территории Латвии до 14 февраля 2024 года. Передвигаться по территории республики машины с номерами РФ могут только транзитом.

В случае невыполнения предписания машина будет конфискована. Отмечается, что такие транспортные средства могут передать Украине.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил закрыть Балтийское море для кораблей под российским флагом, напоминает «Радиоточка НСН».

