Сейм Латвии запретил движение машин с номерами РФ с 14 февраля
Сейм (парламент) Латвии принял в окончательном чтении закон о запрете на передвижение по территории республики транспортных средств с российскими номерами. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.
Автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы или вывезены с территории Латвии до 14 февраля 2024 года. Передвигаться по территории республики машины с номерами РФ могут только транзитом.
В случае невыполнения предписания машина будет конфискована. Отмечается, что такие транспортные средства могут передать Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru