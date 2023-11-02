Сейм Латвии запретил движение машин с номерами РФ с 14 февраля

Сейм (парламент) Латвии принял в окончательном чтении закон о запрете на передвижение по территории республики транспортных средств с российскими номерами. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

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Автомобили с российскими номерами должны быть перерегистрированы или вывезены с территории Латвии до 14 февраля 2024 года. Передвигаться по территории республики машины с номерами РФ могут только транзитом.

В случае невыполнения предписания машина будет конфискована. Отмечается, что такие транспортные средства могут передать Украине.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Автомобильные НомераРоссияЛатвия

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