Сейм Латвии избрал Эдгараса Ринкевичса новым президентом страны

Кандидатуру министра, а также вице-президента национальной латвийской комиссии при ООН по вопросам образования, науки и культуры и члена партии «Единство» поддержали 52 депутата, против проголосовало – 35.

На пост главы государства также баллотировались активистка латышской диаспоры в Европе 42-летняя Элина Пинто и 66-летний архитектор, бизнесмен и политик Улдис Пиленс.

Президент Латвии избирается Сеймом сроком на четыре года.

Ранее стало известно, что Латвия вернулась к всеобщей воинской обязанности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

