Сейм Латвии избрал Эдгараса Ринкевичса новым президентом страны
После трех туров голосования Сейм Латвии избрал нового президента республики, им стал глава латвийского МИД Эдгарас Ринкевичс, сообщает ТАСС.
Кандидатуру министра, а также вице-президента национальной латвийской комиссии при ООН по вопросам образования, науки и культуры и члена партии «Единство» поддержали 52 депутата, против проголосовало – 35.
На пост главы государства также баллотировались активистка латышской диаспоры в Европе 42-летняя Элина Пинто и 66-летний архитектор, бизнесмен и политик Улдис Пиленс.
Президент Латвии избирается Сеймом сроком на четыре года.
Ранее стало известно, что Латвия вернулась к всеобщей воинской обязанности, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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