В Латвии запретили праздновать День Победы

Сейм Латвии в срочном порядке принял закон о запрете празднования в стране Дня Победы, сообщает Delfi.

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При этом в эту дату разрешено отмечать День Европы, отмечает латвийское издание.

9 мая на на открытом воздухе запрещено проведение праздничных и развлекательных мероприятий, шествий, собраний и пикетов. Также в этот день запрещено использовать пиротехнику.

Закон, считают депутаты, поспособствует защите образа Латвии как демократического государства.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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