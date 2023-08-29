Криптобиржа OKX запретила проводить рублевые сделки

Крупная криптовалютная биржа OKX запретила проводить сделки с российским рубле на собственной p2p-платформе, говорится в опубликованном в ее Telegram-канале заявлении.

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При этом российским пользователям разрешен доступ к операциям с другими валютами. Представители биржи принесли свои извинения, отметив, что закрытие может повлиять на «торговые предпочтения клиентов».

Накануне криптобиржа Binance допустила полный уход из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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