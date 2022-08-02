СБУ заявила о ликвидации ботофермы, дискредитировавшей киевскую власть
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о разоблачении миллионной ботофермы, которая была создана по заказу одной из политических партий страны, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что в её задачи входила дискредитация украинских властей и подрывом общественно-политической ситуации.
«СБУ ликвидировала миллионную ботоферму, которая, по заказу одной из политических сил, расшатывала обстановку на Украине посредством распространения через интернет дезинформации, в том числе о деятельности высшего военно-политического руководства страны», - отметили в СБУ.
В ведомстве отметили, что для дискредитации использовалось более одного млн ботов, а также многочисленные группы в социальных сетях, распространявшие, в том числе, фейки «о ситуации на фронтах».
Ранее сотрудники Росгвардии задержали в Херсонской и Запорожской областях более 20 пособников СБУ и ВСУ, сообщает RT.
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