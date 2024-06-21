СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело против актёра Виталия Гогунского, исполнившего в сериале «Универ» роль каратиста Кузи.
В сообщении пресс-службы ведомства отметили, что артист публично поддерживает специальную военную операцию ВС РФ против Киева.
В СБУ уточнили, что Гогунский, который является уроженцем украинского Кременчуга, обвиняется в распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, коллаборационной деятельности и пропаганде войны.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что СБУ следует признать террористической организацией, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сбербанк временно прекратил выдачу ипотеки для IT-специалистов
- Рогов: ВСУ нанесли удар по городу Токмак в Запорожской области
- Суд оставил под стражей подозреваемого в даче взятки предпринимателя Фомина
- СМИ: В Пакистане мужчину сожгли заживо за осквернение Корана
- СМИ: Трамп опережает Байдена по популярности в шести ключевых штатах
- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по обвинению в шпионаже
- Журналист Кушанашвили находится в реанимации в тяжёлом состоянии
- Белоусов: Вооруженные силы РФ владеют инициативой на всей линии фронта
- СБУ завела дело против Кузи из «Универа»
- СМИ: В Москве актера сериала «Склифосовский» задержали с наркотиками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru