СБУ завела дело против Кузи из «Универа»

В сообщении пресс-службы ведомства отметили, что артист публично поддерживает специальную военную операцию ВС РФ против Киева.

В СБУ уточнили, что Гогунский, который является уроженцем украинского Кременчуга, обвиняется в распространении материалов с призывами к изменению границ Украины, коллаборационной деятельности и пропаганде войны.

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова заявила, что СБУ следует признать террористической организацией, сообщает RT.

