СБУ завела дело против Мединского из-за учебника по истории

На Украине завели уголовное дело в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступивших соавторами учебника по истории России для 11-х классов. Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

В службе безопасности считают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку военной операции против Украины.