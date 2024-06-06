СБУ завела дело против Мединского из-за учебника по истории
На Украине завели уголовное дело в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступивших соавторами учебника по истории России для 11-х классов. Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.
В службе безопасности считают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку военной операции против Украины.
Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «оправдании, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии».
Ранее президент России Владимир Путин включил своего помощника Мединского в состав совета по культуре и искусству в качестве секретаря. Из президентского указа также следует, что Владимир Тостой, ранее занимавший должность советника президента РФ, исключен из состава органа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru