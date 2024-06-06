СБУ завела дело против Мединского из-за учебника по истории

На Украине завели уголовное дело в отношении помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова, выступивших соавторами учебника по истории России для 11-х классов. Об этом сообщила СБУ в своем Telegram-канале.

В службе безопасности считают, что авторы учебника сфальсифицировали историю становления украинской государственности, а также высказывают поддержку военной операции против Украины.

«Большая работа!»: Учителя поддержали участие РАН в экспертизе учебников

Дело против Мединского и Торкунова заведено по статьям о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «оправдании, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии».

Ранее президент России Владимир Путин включил своего помощника Мединского в состав совета по культуре и искусству в качестве секретаря. Из президентского указа также следует, что Владимир Тостой, ранее занимавший должность советника президента РФ, исключен из состава органа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
ТЕГИ:УкраинаУголовное ДелоВладимир Мединский

Горячие новости

Все новости

партнеры