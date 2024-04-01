СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.
В частности, украинские власти обвиняют журналиста в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий.
Кроме того, заочные обвинения предъявлены главреду RT по статье об оправдании, признании правомерными и отрицании действий России и прославлении участников специальной военной операции.
Ранее российские правоохранители задержали членов неонацистской группировки, которые по поручению украинских спецслужб готовились к покушению на Симоньян, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru