СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян. Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства.

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В частности, украинские власти обвиняют журналиста в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий.

Кроме того, заочные обвинения предъявлены главреду RT по статье об оправдании, признании правомерными и отрицании действий России и прославлении участников специальной военной операции.

Ранее российские правоохранители задержали членов неонацистской группировки, которые по поручению украинских спецслужб готовились к покушению на Симоньян, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СпецоперацияСбу УкраиныОбвиненияМаргарита Симоньян

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