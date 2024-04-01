СБУ заочно предъявила новые обвинения Симоньян

В частности, украинские власти обвиняют журналиста в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде военных действий.

Кроме того, заочные обвинения предъявлены главреду RT по статье об оправдании, признании правомерными и отрицании действий России и прославлении участников специальной военной операции.

Ранее российские правоохранители задержали членов неонацистской группировки, которые по поручению украинских спецслужб готовились к покушению на Симоньян, сообщает RT.

