СБУ сообщила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях
14 августа 202314:46
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, следует из Telegram-канала ведомства.
По информации СБУ, злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, девушки публиковали информацию об украинской армии, тем самым вызывали "панические настроения в украинском обществе". Задержанным предъявили обвинение по статье «коллаборационная деятельность».
Ранее стало известно об аресте двух россиян в Польше по обвинению в шпионаже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru