СБУ сообщила о задержании двух жительниц Киева за посты в соцсетях

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании двух жительниц Киева за публикации в социальных сетях, следует из Telegram-канала ведомства.

Жителя Самарской области задержали за отправку Киеву данных о военных эшелонах

По информации СБУ, злоумышленницам грозит до 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, девушки публиковали информацию об украинской армии, тем самым вызывали "панические настроения в украинском обществе". Задержанным предъявили обвинение по статье «коллаборационная деятельность».

Ранее стало известно об аресте двух россиян в Польше по обвинению в шпионаже, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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